Konfederacja Wolnosci, il partito polacco che detesta ucraini, ebrei ed Europa

Varsavia. Nelle prossime elezioni politiche polacche c’è un raggruppamento, di recente formazione (2019), la Konfederacja Wolnosci i Niepodleglosci (Confederazione della libertà e dell’indipendenza), che è accreditata nei sondaggi di un 10 per cento. Dati forse un po’ esagerati (fino a ora non ha mai preso più del 3,94 per cento dei voti), ma largamente utilizzati nei media bramosi di un po’ di sensazionalismo per vivacizzare le notizie di una campagna elettorale abbastanza incolore. Il leader di Konfederacja, il fiscalista ed economista di Torun, Slawomir Mentzen, promette ai polacchi una vita lussuosa: “Potremo permetterci una casa, due macchine e una vacanza se lo stato si farà da parte e smetterà di depredarci così tanto. Non vi promettiamo che non vi daremo nulla. Promettiamo che grazie a tasse basse e semplici, lo stato non vi prenderà così tanto. Allora potrai comprarti da solo ciò che ti serve!”, ha scritto su Twitter.

