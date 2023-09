Starmer va all'Eliseo con la maglietta “Macron”. I punti in comune

Parigi. Hanno molte cose in comune Keir Starmer, leader del Labour britannico e astro nascente della sinistra occidentale, ed Emmanuel Macron, presidente della Repubblica francese, che ieri si sono incontrati a Parigi per mettere sui binari futuri progetti bilaterali. I punti in comune li ha elencati l’Economist: entrambi si sono fatti le ossa nel centrosinistra, il primo come esponente moderato del Labour, il secondo come ex ministro dell’Economia di un presidente socialista (François Hollande); entrambi annoverano l’ex premier britannico Tony Blair tra gli interlocutori regolari e hanno un background lontano dalla politica, Starmer come avvocato, Macron come banchiere d’affari; entrambi, infine, sono stati pianisti da giovani e condividono una passione per i compositori tedeschi, in particolare per Beethoven. Ma si è dimenticato di una cosa l’Economist: l’amore per il calcio. Ieri, il capo dell’opposizione britannica si è presentato all’Eliseo con una maglietta dell’Arsenal, di cui è gran tifoso, con la scritta “Macron” e il numero 25, in riferimento al fatto che Macron è il 25esimo presidente della storia di Francia. Il capo dello stato francese ha consegnato a Starmer dei gemelli griffati présidence de la République, accogliendolo all’Eliseo per un bilaterale a porte chiuse di 45 minuti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE