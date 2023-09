La scuola francese riapre tra i tutorial per aggirare il divieto dell'abaya 

Ieri è stato il primo giorno di scuola per 12 milioni di studenti francesi, ma non è stata una rentrée come le altre per alcuni di loro. Da quest’anno, infatti, è scattato il divieto di indossare l’abaya, la tunica indossata da sempre più ragazze musulmane in Francia, che nasconde il corpo dalle spalle ai piedi e che spesso è accompagnata dall’hijab, il velo che lascia scoperto soltanto l’ovale del viso. Il divieto, annunciato alcuni giorni fa in diretta televisiva dal neoministro dell’Istruzione, Gabriel Attal, è un messaggio forte lanciato dal governo per difendere la scuola repubblicana, un tempio laico dove nessun simbolo religioso deve essere ostentato. “La scuola della Repubblica è stata costruita attorno a valori forti, in particolare alla laicità.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE