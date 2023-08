Le polemiche sul "rapper di Allah" invitato alle giornate verdi in Francia

Il rapper Médine è invitato alle giornate estive di Europe Écologie les Verts (i Verdi francesi) e i sindaci ambientalisti di Bordeaux, Pierre Hurmic, e di Strasburgo, Jeanne Barseghian, non parteciperanno. La Barseghian ritiene che “Médine ha una posizione troppo ambigua sull’antisemitismo.” Un’allusione al recente tweet dell’artista, che ha chiamato la saggista Rachel Khan, ebrea e nipote di deportati, “resKHANpée.” Hurmic ha annunciato che “rimarrà accanto ai bordolesi questa settimana” a causa dell’ondata di caldo, affermando: “L’antisemitismo, da qualunque parte provenga, è un’infamia da combattere”. La deputata verde Sandrine Rousseau ha detto che il partito andrà avanti. “Abbiamo molte battaglie in comune con Médine”, ha dichiarato Marine Tondelier, segretaria dei Verdi francesi, che accoglierà il rapper delle banlieue alle Journées d’été degli ecologisti, perché quella contro “l’estrema destra” è una di “quelle battaglie che abbiamo in comune con gli ecologisti”, accanto all’“antirazzismo”, secondo le parole di Médine. “Mi basta Allah, non ho bisogno di essere laicizzato” canta Médine. E i Verdi atei e laici soprassiedono. “Nei suoi testi, dice talvolta delle cose ecologiste e altre meno ecologiste, ma si è espresso più volte dopo la morte di Nahel, sul razzismo nella polizia, abbiamo queste cose in comune, anche se non le manifestiamo allo stesso modo”, dice Léa Balage El-Mariky, organizzatrice delle Journées che si terranno in Normandia. Ha commentato sul Figaro Marika Bret, ex direttrice delle risorse umane di Charlie Hebdo: “È l’ennesimo patto di una certa sinistra con l’islamismo”. Certo che fa strano, passare da Greta a Médine.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE