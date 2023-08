“Possiamo grattugiare il Corano?”. Il gesto dell'artista iraniana

L’artista iraniana Firoozeh Bazrafkan ha preso una copia del Corano, si è piazzata davanti all’ambasciata iraniana di Copenaghen e lo ha grattugiato fino a ridurlo in coriandoli. Danimarca e Svezia avevano appena finito di gestire i roghi del Corano che arriva un altro metodo di profanazione. E la tentazione di una resa non dichiarata alle minacce e pressioni si fa sempre più forte. Scrive sull’ultimo Time Magazine Jacob Mchangama, direttore del Future of Free Speech Project alla Vanderbilt University e autore di “Free Speech: A History From Socrates to Social Media”, che “inchinarsi alle intimidazioni di stati politicamente autoritari e religiosamente oppressivi costituisce un pericoloso precedente e offre ai regimi oppressivi una potenziale leva per minare ulteriormente i principi democratici. Basta confrontare le democrazie di Danimarca e Svezia con i regimi autoritari di Iran e Arabia Saudita per rendersi conto che, nonostante tutti i suoi difetti, la libertà di parola rende il mondo più tollerante, democratico e libero”.

