“Nelle scuole francesi epidemia di abiti islamici”. L'inchiesta dell'Opinion

Il ministro degli Esteri turco ha detto che la road map approntata dall’Onu per stabilire un corridoio alimentare lungo il Mar Nero attraverso la Turchia è “ragionevole” e “fattibile”. Ma Kyiv precisa che al momento non vi è ancora alcun accordo con Turchia e Russia. Ad Ankara si è parlato del modo in cui limitare i danni economici per la Turchia