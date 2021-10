Nasce il think tank francese per combattere wokismo e cancel culture

Contro il wokismo e la cancel culture, le due ideologie made in Usa che trovano sempre più consensi nella sinistra radicale francese, bisogna essere aggressivi e giocare d’attacco. “Non dobbiamo più essere sulla difensiva, non dobbiamo più giocare da fondo campo, ma scendere a rete”, ha detto il ministro dell’Istruzione francese Jean-Michel Blanquer con una metafora tennistica. “Questa visione del mondo è pericolosa. La cancel culture cerca di minare la nostra civiltà umanistica”, ha aggiunto il responsabile dell’Éducation nationale. Ma come contrastarla? La risposta si chiama “Le laboratoire de la République”, un club di riflessione e di azione attraverso cui Blanquer punta a sensibilizzare i giovani sui concetti cardine della Repubblica francese, a partire da quello di laicità, e a respingere l’assedio delle ideologie estremiste che si stanno incuneando nella società.

