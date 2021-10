Apologia di Dave Chappelle, altra vittima del pol. corr.

È uno scherzo del destino dover difendere Dave Chappelle dalle accuse di transfobia, mentre l’ultimo comico che negli ultimi anni ci abbia fatto ridere davvero (non contano le repliche di “Seinfeld”, ora su Netflix) ha dovuto aprire il suo show teatrale con la scritta “Sorry”. Louis C. K. l’enorme pubblico offerto dallo streaming ormai se lo può scordare, nel suo repertorio – chi c’era ha tenuto il conto – ha battute sulla pedofilia, sull’11 settembre, sul cancro, sugli ebrei, sui gay (niente per uno che in una puntata di “Louie” si era scopato una madre surrogata, guardata a vista dalle paganti genitrici lesbiche). In cambio, nella categoria “comici oltraggiosi”, abbiamo avuto Chappelle con l’ultimo show intitolato “Closer”, e un codazzo di polemiche. Ieri mattina si è aggiunta la notizia che tre persone erano state sospese da Netflix, una delle quali transgender: in un tweet aveva accusato l’azienda di transfobia.

