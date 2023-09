Ecco l'uomo di Macron in Libia. Per l'Italia è una débâcle

La competizione tra Francia e Italia per la Libia e il Sahel si sta tramutando in una guerra diplomatica aperta. La prima vittima, come svelato ieri dal Foglio, è stata Nicola Orlando, rappresentante speciale dell’Italia in Libia e nominato, lo scorso aprile, nuovo ambasciatore dell’Ue nel paese nordafricano. Con una mossa inusuale, il premier di Tripoli, Abdelhamid Dabaiba, non ha concesso gradimento per Orlando, facendone saltare la nomina. Al suo posto, come appreso dal Foglio, ci sarà il francese Patrick Simonnet, attuale ambasciatore dell’Ue in Arabia Saudita. La sua nomina non è ancora ufficiale, ma i tempi non dovrebbero essere lunghi.

