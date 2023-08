Lo schiaffo della Libia a Meloni pone seri dubbi sulla strategia italiana in Africa

Tripoli respinge, con un atto clamoroso, un nostro ambasciatore designato dall'Ue. Se ne avvantaggia la Francia, ma i patroti di FdI a Palazzo Chigi non dicono nulla. L'azzardo della Farnesina su Dabaiba non paga, il pastrocchio con Israele, il flop dell'Assemblea di Roma, gli sgarbi a Macron in Niger. Altro che Piano Mattei. Perché l'agenda africana della premier non funziona

Sarà pure, come dice Enrico Borghi, che “un desiderio non fa politica, e che nello iato incolmabile che caratterizza il Piano Mattei tra velleità e capacità si rischia di fare danni”. Però quello che succede a Tripoli, per l’Italia, è forse qualcosa più d’un errore. Con lessico patriottico si direbbe quasi: un’onta. E no, non solo per il pastrocchio diplomatico tra libici e israeliani che ha visto Roma come teatro del misfatto. C’è anche altro, ed è qualcosa di clamoroso, che si muove in questi giorni, a segnalare una certa distanza tra le ambizioni di Giorgia Meloni e la realtà africana. Succede infatti che un qualificato diplomatico italiano, Nicola Orlando, dopo aver vinto un concorso continentale ed essere stato scelto da Bruxelles come ambasciatore dell’Ue in Libia, si veda negato il gradimento dal governo di Abdulhamid Dabaiba, quello peraltro che l’Italia continua a sostenere con ostinata lealtà. Una bocciatura che ha del clamoroso, nella grammatica delle feluche. E che però dal governo patriottico, quello che vuole affermare la nuova centralità dell’Italia in Africa, viene accolta con un’alzata di spalle. E sì che ad avvantaggiarsi di questa bizzarria è, a quanto pare, un diplomatico francese.