L'India ha conquistato la Luna, ma prima ancora ha invaso il mercato globale con manager prestigiosi

Ajay Banga non è un personaggio del quale parla lo show business. Eppure viene considerato uno dei manager più capaci e importanti al mondo. Nel maggio scorso è stato nominato alla guida della Banca mondiale, indicato dal presidente americano Joe Biden. Il predecessore, David Malpass, nominato da Donald Trump, era entrato in contrasto con l’attuale Amministrazione e si è dimesso prima del tempo. Dalla sua nascita nel 1945, la poltrona della World Bank spetta agli statunitensi, la guida del Fondo monetario a qualcun altro. Ma Banga è un indiano con tanto di barba e turbante sikh. Formalmente la regola non è stata violata, perché possiede anche il passaporto americano, tuttavia è un’altra rottura, l’ultima di una serie che ha visto salire al vertice delle multinazionali e delle istituzioni globali gli esponenti della nuova India. Lo stesso Biden ha definito Banga “un leader innovativo”, forte di una “clamorosa approvazione” da parte del board dei governatori della Banca. Il presidente americano si dice ansioso di lavorare con lui per trasformare la Banca mondiale, che “rimane una delle istituzioni più importanti dell’umanità per ridurre la povertà”. Eppure Banga non assomiglia a Muhammad Yunus, il banchiere dei poveri. Per assumere la sua posizione a Washington ha lasciato la presidenza della Exor, la finanziaria degli Agnelli gestita da John Elkann. Nato 63 anni fa a Pune, grande città del Maharashtra, lo stato la cui capitale è Mumbai, la sua famiglia sikh è originaria del Punjab e il padre è un ufficiale dell’esercito distaccato un po’ qua un po’ là. Ajay così frequenta le scuole in mezza India prima di laurearsi a Delhi e tuffarsi in un lungo percorso nelle maggiori multinazionali. Comincia con Nestlé, poi alla Pepsi Cola cura il lancio dei fast food quando l’economia abbandona il socialismo indiano per aprirsi al mercato. Da allora è tutta un’ascesa anche nelle banche come la Citigroup, per la quale cura l’espansione nella microfinanza che in India ha una funzione davvero strategica, per salire poi al vertice di Mastercard. Nel 2007 diventa cittadino americano e si afferma come il più noto esponente del capitalismo in salsa curry.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE