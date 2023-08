L'Europa importa più Gnl russo, ma sta riducendo la sua dipendenza da Mosca

L’organizzazione non governativa Global Witness ha denunciato che nella prima metà di quest’anno l’Unione europea ha aumentato le importazioni di gas naturale liquefatto (Gnl) dalla Russia nonostante l’impegno di liberarsi dalle fonti fossili russe entro il 2027, sottolineando che in questo modo i paesi europei hanno contribuito a finanziare l’invasione dell’Ucraina. Secondo l’analisi della ong riportata dal Financial Times, nel periodo gennaio-luglio del 2023 gli acquisti europei di Gnl russo sono cresciuti del 40 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021, facendo della Russia è il secondo fornitore di Gnl dell’Ue dopo gli Stati Uniti.

