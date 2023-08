Lo stigma nucleare a Fukushima è antiscientifico, ma indelebile

La propaganda cinese pompa sulle tesi contro il piano di Tokyo per Fukushima in chiave politica antigiapponese. Ma per i pescatori e gli agricoltori nipponici è un disastro senza fine

È una nube densa e impenetrabile quella che da 12 anni ricopre i quasi 14 mila chilometri quadrati della prefettura di Fukushima, in Giappone. Una regione un tempo industriale e agricola in pieno sviluppo. E non c’entra più la radioattività, la conseguenza della devastante catastrofe del terremoto e maremoto che l’11 marzo del 2011 danneggiò la centrale nucleare di Fukushima Dai-ichi nella cittadina di Okuma, a poco più di tre ore di treno dalla capitale Tokyo. Non c’entra più nemmeno la maldestra e arrogante gestione dell’emergenza da parte della famigerata società Tepco. La coltre oscura e minacciosa che a distanza di più di un decennio incombe sulla prefettura giapponese è quella dello stigma: Fukushima come Chernobyl, come Zaporizhzhia, anche se la situazione è completamente diversa, e lo è sin dall’inizio.