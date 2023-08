Perché è il sistema cinese ad aver causato la crisi immobiliare

L’urbanizzazione e i giganteschi debiti delle società immobiliari cinesi. Il caso Evergrande non è isolato. Guai per Xi

L’impresa di costruzioni cinese Country Garden, che non è grandissima ma che è importante perché opera nelle città di secondo e terzo livello, è sull’orlo del fallimento. Due anni fa si trovava in una situazione simile l’impresa cinese maggiore, Evergrande. Un’idea della dimensione del problema immobiliare la si ha osservando la quantità di appartamenti non venduti un paio di anni fa. Circa novanta milioni. Se i tedeschi fossero tutti single, troverebbero, andando in Cina, ciascuno un appartamento.