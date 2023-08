Le lezioncine da Pechino al governo Meloni

Sin dal suo ingresso nella Via della seta, “alcune forze anti-cinesi fanno pressione sull'Italia affinché si ritiri dall’iniziativa o sia considerata una traditrice dall'occidente guidato dagli Stati Uniti”, si leggeva ieri sul China Daily, il quotidiano in lingua inglese di proprietà del Dipartimento di propaganda del Partito comunista cinese. L’autore del commento, Jiang Yinan, ricercatore dell’Istituto cinese per gli studi internazionali, scrive che queste forze anti-cinesi avrebbero addirittura “diffuso sui media menzogne sulla Via della seta, sminuendone i risultati e sostenendo falsamente che la cooperazione dell'Italia con la Cina sia dannosa per il paese europeo”. Per la narrazione cinese tutte le critiche alla Via della seta, sin dalla sua firma nel marzo del 2019 dal governo di coalizione tra Lega e Cinque stelle, sono menzogne costruite ad arte per favorire l’America. Perfino “alcuni politici italiani”, scrive Jiang, “sono stati fuorviati da questa propaganda e sono pronti a inchinarsi agli Stati Uniti”. Pechino fa leva sul sentimento antiamericano, presente in Italia in modo trasversale, per dare lezioni di “democrazia” e accusare le “forze anti-Cina” di manipolare le notizie. Il problema è che ciò che cerca di dimostrare, e cioè che l’Italia ha avuto enormi benefici in questi quattro anni dalla Via della seta, è semplicemente indimostrabile: i dati dicono l’esatto contrario, e come se non bastasse la situazione politica sia dentro la Cina sia a livello internazionale è cambiata radicalmente.

