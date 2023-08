Le ombre cinesi e globali sulla fragilità italiana

Come spesso accade, anche questo mese di agosto porta in dono ai mercati finanziari una dote di volatilità aggiuntiva e un ulteriore carico di preoccupazioni per l’economia reale. In Cina la crisi del settore immobiliare, innescata due anni addietro dal default del colosso Evergrande, giunge solo oggi sulle coste occidentali, con la richiesta di protezione dai creditori per ristrutturazione del debito presentata negli Stati Uniti. L’epilogo di una classica bolla, che per lunghi anni ha trainato la crescita dell’economia di Pechino in misura stimata pari a circa un terzo del totale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE