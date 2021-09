Perché Evergrande non è una nuova Lehman Brothers

Dopo una chiusura in rosso, stamattina le Borse europee rimbalzano. Per buona parte delle banche d’affari inglesi e americane il rischio non è paragonabile a quello del 2008

Il rimbalzo delle Borse europee di stamattina (Piazza Affari è in forte ripresa, con l’indice Ftse Mib in rialzo di oltre l’1 per cento) dice che forse il crac del colosso immobiliare cinese Evegrande – gravato da 305 miliardi di dollari di debiti – non è così un pericolo per i mercati mondiali, anche se nuove scadenze di titoli della società previste tra oggi e giovedì mantengono alta la tensione sui listini asiatici. I veterani delle Borse assicurano che per capire le dimensioni del crac Evergrande e la sua capacità di contagio a livello globale bisognerà attendere l’apertura di Shangai domani, chiusa ieri e oggi per il “mid autumn festival”. Intanto, stanotte, Tokyo e Hong Kong sono andate abbastanza male ma il nervosismo degli investitori pare nasca più da una mancanza di chiarezza delle autorità di Pechino (Evergrande è troppo grande per fallire o no?) che dal timore che esista un rischio concreto di un nuovo caso Lehman Brothers.