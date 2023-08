Processo sulla mente di Trump (sapeva di dire bugie?) e sulla libertà di mentire

Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti, su cui pendono 78 capi d’accusa in tre diversi processi penali più una serie di altri processi civili, ha deciso che a determinare il suo futuro non saranno i giudici ma gli elettori: il tribunale del popolo. Si candida alle presidenziali del 2024 e al momento non ha rivali interni al Partito repubblicano, ammaestra i suoi sostenitori dicendo di essere vittima di una persecuzione e ribadisce: siete voi a scegliere, siete voi che potete salvare me e quindi l’America. In estrema sintesi, è la stessa cosa che Trump ha fatto dopo le elezioni del 2020, quando disse ai suoi elettori: ci sono stati dei brogli, il vincitore sono io, aiutatemi a stabilire la verità e riportatemi alla Casa Bianca. Questo enorme “potere al popolo”, che si è già espresso in modo violento il 6 gennaio del 2021 al Campidoglio di Washington, è l’arma elettorale e di governo dell’ex presidente, lo è dal 2016 e lo è ancora più oggi visto che nessuno del Partito repubblicano è riuscito finora a convincere questo popolo che potrebbe ambire a un candidato presidente diverso, meno incendiario, meno eversivo. E come l’assalto al Congresso fu un momento decisivo del trumpismo – fu anche una gigantesca occasione mancata per i repubblicani – così l’incriminazione elaborata da Jack Smith, special prosecutor, per il piano eversivo organizzato da Trump dopo il voto del novembre del 2020 rappresenta un momento decisivo di quello che abbiamo impropriamente chiamato il post trumpismo. In questo caso infatti Smith vuole dimostrare una cosa rilevantissima e ambiziosa, cioè che Trump ha mentito sapendo di mentire.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE