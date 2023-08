Il caso Trump riguarda anche noi. Un disastro di portata mondiale

Tutti abbiamo visto come sono andate le cose. Prima delle elezioni che ha perso, novembre 2020, Trump ha detto chiaro e tondo che non avrebbe necessariamente riconosciuto il risultato del voto, se sfavorevole, poi ha detto che non lo riconosceva e ha trattato da felloni e traditori tutti i suoi collaboratori e i funzionari da lui nominati, a partire dal suo vice eletto con lui nel ticket presidenziale, per avere contraddetto la sua bugia, infine ha cercato di prevalere, senza il minimo successo, nelle corti e alla Corte suprema, e il 6 gennaio ha spronato la folla impazzita dei suoi sostenitori a dare l’assalto al Congresso per bloccare le procedure dell’elezione di Joe Biden. Un tentato golpe in piena regola, sebbene raffazzonato come tutto quello che Trump fa o cerca di fare, e sotto gli occhi dell’opinione pubblica mondiale. Ora la persecuzione in giudizio, legalitaria e meticolosa, la giudica roba da Germania nazista o da Unione sovietica stalinista, e conta di farsi rieleggere con una campagna contro la democrazia americana e le sue regole legali. Grottesco.

