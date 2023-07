Quel che non capimmo quando i russi tirarono giù l'MH17 e quel che è chiaro oggi

L’abbattimento dell’aereo di linea il 17 luglio del 2014 è il paradigma di propaganda e impunità di Mosca. E' per questo che Kyiv oggi ribadisce che l'unica possibilità di sopravvivenza per l'Ucraina è eliminare la possibilità di una nuova futura invasione

Milano. Il 17 luglio del 2014, un lanciatore di missili Buk della 53esima Brigata aeronautica dell’esercito russo colpì il Malaysia Airlines Flight 17 (MH17) partito da Amsterdam e diretto a Kuala Lumpur in volo sopra l’est dell’Ucraina: morirono tutte le 298 persone a bordo dell’aereo, 193 erano cittadini olandesi. Ieri le immagini di quel disastro si sovrapponevano a quelle della distruzione operata oggi dalle forze russe in Ucraina, i resti del Boeing 777 mischiati ai resti delle persone e ai loro oggetti, i passaporti, i libri, i giocattoli, le giacche, le borse. Alla fine dello scorso anno, otto anni e mezzo dopo l’attentato, una corte olandese ha condannato in absentia due cittadini russi e un ucraino.