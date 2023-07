Chi le protegge, le donne? Le risposte del dibattito elettorale in Spagna 

L’esito dell’unico faccia a faccia tv tra il premier spagnolo uscente, il socialista Pedro Sánchez, e il probabile vincitore delle elezioni politiche del 23 luglio, il leader del Partito popolare Alberto Núñez Feijóo, può essere riassunto da due titoli convergenti apparsi ieri su giornali di diverso orientamento. “Il proiettile d’argento è andato a vuoto”, ha scritto il quotidiano governista El País. “Sánchez ha sprecato il suo ultimo colpo sparandosi nei piedi”, gli ha fatto eco El Español, che è più critico verso il premier. E dire che proprio Sánchez aveva preteso una serie di dibattiti con Feijóo, mentre il leader del Pp aveva fatto il prezioso concedendogliene soltanto uno. Nelle ultime settimane, d’altra parte, Sánchez aveva brillato nelle interviste e il suo staff confidava nel fatto che in un duello con Feijóo avrebbe potuto fare un figurone, grazie alla maggiore esperienza e alla “bella presenza”, che davanti alle telecamere ha sempre il suo peso. Sánchez voleva sfruttare l’occasione per giocare in attacco, dal momento che – nell’inversione delle parti determinata dalla débâcle dei socialisti nel recente voto amministrativo – il premier non veste i panni del “difensore del titolo” ma deve interpretare il ruolo dello sfidante.

