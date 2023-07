Le prime taglie di Pechino su otto attivisti di Hong Kong

Il giorno dopo i mandati di arresto della polizia di Hong Kong nei confronti di otto attivisti all’estero, ieri sono stati arrestati quattro membri dell’ex partito pro democrazia Demosisto. L’accusa ha sempre a che fare con la legge sulla sicurezza nazionale: i quattro sono sospettati di utilizzare aziende, social media e applicazioni per ricevere fondi che avrebbero poi spedito all’estero. Ieri è stato anche condannato un uomo per aver montato un video delle Olimpiadi di Tokyo in cui ha sostituito l’inno nazionale cinese con Glory to Hong Kong, l’inno delle proteste del 2019: è la prima condanna contro l’utilizzo della canzone.

