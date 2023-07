I guai della Cdu tedesca che non recupera a destra

Se ci si ferma ai sondaggi non ci sono nubi all’orizzonte: la Cdu di Friedrich Merz è il primo partito con oscillazioni comprese fra il 28 e il 32 per cento, e cioè molto avanti ai socialdemocratici del cancelliere Olaf Scholz (18-19,5 per cento) e ai Verdi del vicecancelliere Robert Habeck (13-16). Eppure, la navigazione di Merz, facoltoso avvocato renano e storico rivale di Angela Merkel, non è così tranquilla: un po’ perché i numeri sono buoni ma non eccellenti e un po’ perché a rincorrere la nave dei moderati tedeschi ci sono in prima fila i sovranisti in odore di estremismo di AfD (19-20 per cento). Se ne deduce che quando l’Unione Cdu-Csu cresce nelle intenzioni di voto non lo fa a spese della destra islamofoba e filorussa ma delle altre formazioni democratiche tedesche. Tutto il contrario, insomma, di quanto promesso dallo stesso Merz nel 2018 quando, tornato alla carica per riprendersi la guida del partito, promise che con lui alla guida della Cdu la destra sovranista avrebbe perso metà dei voti.

