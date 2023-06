Il rimpallo di responsabilità dopo il nuovo choc elettorale dell'AfD in Turingia

Per la prima volta Alternative für Deutschland, partito sostenitore di un nazionalismo xenobofo, ha eletto un amministratore. È successo nel circondario di Sonneberg. Il governo intanto preferisce non commentare mentre la Cdu ( ma non solo), imputa alla politica del gabinetto Scholz il successo dei sovranisti

Berlino. “Sarebbe irrituale se il governo commentasse l’elezione di un amministratore distrettuale”. In questa frase di Steffen Hebestreit, portavoce del governo di Olaf Scholz, c’è tutta la finta nonchalance con cui il governo tedesco ha incassato la prima elezione diretta in Germania di un amministratore di Alternative für Deutschland (AfD), il partito nato euroscettico nel 2013, diventato sovranista e in anni recenti sostenitore di un nazionalismo xenofobo che non manca di strizzare l’occhio all’eversione di destra. Con il 52,8 per cento dei voti, domenica il candidato dell’AfD, Robert Sesselmann, ha conquistato la carica di amministratore distrettuale (Landrat) nel circondario di Sonneberg, in Turingia, sconfiggendo il moderato Jürgen Köpper (Cdu) fermatosi al 47,2 per cento nonostante l’appoggio di tutte le forze democratiche. La Germania può ancora dormire sonni tranquilli: i sovranisti hanno strappato solo uno dei 294 uffici distrettuali in cui è divisa la Repubblica federale, uffici che peraltro hanno competenze limitate – ma è vero che il capo di un Landrat potrebbe opporsi all’apertura di un ostello per profughi nel territorio di sua competenza.