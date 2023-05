In Germania i Grünen sono in crisi

Un tonfo all’indietro di cinque punti e mezzo: le elezioni di domenica per il rinnovo del Parlamento cittadino di Brema si sono concluse con uno schiaffone per i Verdi locali. Ieri l’assessore uscente all’Ambiente Maike Schäfer si è assunta le responsabilità dell’11,9 per cento, il peggior risultato dei Grünen nella Libera città anseatica dal 1999. La parola passa adesso al borgomastro Andreas Bovenschulte, la cui Spd ha invece guadagnato 4,9 punti e cinque deputati, gli stessi persi dai Verdi. A testa alta esce anche la Linke, che conferma la propria delegazione di dieci deputati. Bovenschulte potrà quindi replicare la coalizione rosso-verde-rossa o buttarsi al centro abbracciando la Cdu. Giunta o non giunta, Schäfer o non Schäfer, lo sconquasso in casa dei Grünen resta.

