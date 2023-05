In Germania c'è un caso di clientelismo tra i Verdi tedeschi

Bastonare il sottosegretario, risalire al ministro di cui è il braccio destro e mandare all’aria tutta la politica energetica – che è tanta – firmata dai due in mesi recenti. E’ questo lo scopo dichiarato dell’opposizione tedesca, rianimata in queste ore da un apparente caso di clientelismo tra le file dei Verdi. Nell’occhio del ciclone c’è Patrick Graichen, un intero curriculum dedicato allo studio e alle politiche per la protezione del clima e la sostenibilità, diventato il braccio destro del vicecancelliere Robert Habeck, massimo esponente dei Grünen. Cdu e Csu invocano le dimissioni di Graichen dopo che il sottosegretario alle politiche energetiche ha ammesso di aver fatto parte di un comitato di selezione del suo ministero. Comitato che ha finito per scegliere Michael Schäfer come nuovo capo dell’Agenzia tedesca per l’energia. Le credenziali di Schäfer non si discutono: l’uomo però era testimone di nozze di Graichen, che si è scusato per non aver lasciato il comitato nel momento in cui questo valutava il suo amico fraterno. “Purtroppo non ho prestato molta attenzione, è stato un errore e mi dispiace molto”. Un errore, ha riconosciuto anche Habeck. Il ministro ha però difeso il sottosegretario che “ha salvato la Germania da una crisi energetica”.

