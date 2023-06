Scholz in giro per Roma dopo l'incontro con Meloni: cappuccino e nodo alla cravatta

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, si è concesso una pausa fra i suoi impegni istituzionali, pranzando in una nota enoteca nella suggestiva piazza di Pietra a pochi passi da Palazzo Chigi e piazza Montecitorio. Scholz in visita in Italia, in mattinata ha incontrato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Dopo l'incontro il cancelliere, seguito da un imponente sistema di sicurezza, si è recato a piazza di Pietra per un pranzo veloce insieme al suo staff. Durante la pausa Scholz si è concesso alcuni selfie con i turisti che lo avevano riconosciuto e, dopo aver rifatto il nodo alla cravatta, il cancelliere è risalito in auto direzione Quirinale per un incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.