Scandalo verde a Berlino. Il leader Robert Habeck sulla graticola per clientelismo

La parola più neutra, e blanda, è nepotismo. Le più dure, e colorite, fioccate a iosa in questi giorni per qualificare lo scandalo scoppiato al ministero dell’Economia e del Clima tedesco, sono clientelismo, corruzione, favoritismi, cordate, clan, mafia. L’accusa è che il ministero verde si sia trasformato in una specie di agenzia di collocamento per esperti, amici e parenti dei Grünen. Non è uno dei tanti ritornelli che accompagnano la politica (e poi si smontano), un caso gonfiato ad arte nelle dinamiche fra governo e opposizione specie in tempi di campagna elettorale, o difficili come questi con la guerra in Ucraina e l’emergenza energetica. Questa volta non è un rumore di sottofondo passeggero, ma uno scandalo fragoroso dall’esito imprevedibile, i cui cerchi si allargano come un sasso nello stagno rischiando di fare affogare chi si trova al centro. E al centro c’è Robert Habeck, ministro dell’Economia e del Clima, e vicecancelliere del governo semaforo a Berlino. La star dei verdi, il politico scrittore, filosofo con il dono dell’oratoria, dal look fascinoso e aura di scapigliato esistenzialista, che calamita simpatie e primeggia nei sondaggi. O meglio primeggiava. Se fino a poco tempo fa Habeck stracciava il cancelliere Olaf Scholz nei consensi, se era l’astro della coalizione fra socialdemocratici, verdi e liberali e sembrava lo sfidante naturale dei Grünen per la cancelleria nel 2025, adesso le cose sono cambiate. Habeck è crollato nei sondaggi trascinando con sé anche il partito (-5 punti).

