La Germania punta al petrolio kazako, attraverso tubi russi

Berlino. Per inaugurare il primo rigassificatore di gnl a Wilhelmshaven una settimana prima di Natale, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha indossato un casco bianco di sicurezza, un giaccone giallo fosforescente e un raro sorriso, segno di soddisfazione. Alla cerimonia c’erano anche il ministro dell’Economia, il verde Robert Habeck, e quello delle Finanze, Christian Lindner, dei Liberali. Il governo al completo, insomma, ha celebrato la conclusione di un’opera annunciata all’indomani dell’invasione russa dell’Ucraina: una tempistica che l’Italia, a Piombino, può solo sognare. Ciliegina sulla torta, la pipeline che parte da Wilhelmshaven in futuro potrà trasportare l’idrogeno. Ancora più notevole è come altri due terminal per il gnl dovrebbero essere inaugurati entro primavera, e altri tre il prossimo inverno. La loro capacità totale sarà oltre la metà del volume di gas russo fornito dai gasdotti lo scorso inverno.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE