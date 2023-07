Riassunto per le destre italiane: leader, idee ed estremismo dell'AfD 

Matteo Salvini dice sì, Antonio Tajani dice no. Il primo vuole andare alle europee nel 2024 a braccetto coi partiti sovranisti assieme ai quali la Lega siede nel gruppo Identità e democrazia, fra i quali i tedeschi di Alternative für Deutschland (AfD). Per Tajani (Forza Italia e dunque Ppe) i sovranisti sono incompatibili sia con la costruzione europea sia con il centrodestra italiano. E Giorgia Meloni, appena rieletta presidente dell’Ecr (i Conservatori e riformisti che a Strasburgo siedono proprio fra Ppe e Id) assiste allo scontro tra i suoi due vicepremier non senza difficoltà.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE