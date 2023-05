Si fa difficile la rivoluzione verde di Robert Habeck, ora che è solo

Berlino. Una sconfitta per la politica del governo federale, uno smacco personale per il vicecancelliere Robert Habeck e una brutta ammaccatura per la credibilità dei Grünen. C’è tutto questo nel caso di Patrick Graichen sottosegretario verde alla Politiche energetiche, allontanato ieri dall’esecutivo per due “errori” in odore di nepotismo. A Graichen l’opposizione non ha perdonato di aver partecipato a un comitato di selezione del suo ministero per scegliere il nuovo capo dell’Agenzia tedesca per l’energia: la scelta è caduta su Michael Schäfer già testimone di nozze del sottosegretario. Habeck invece non gli ha perdonato un secondo errore: aver finanziato, anche se solo sulla carta, un’associazione ecologista presso la quale è impiegata Verena Graichen, sorella del sottosegretario. “Le persone commettono errori, ognuno di noi ne commette”, ha dichiarato amaro il ministro. Ma nell’edificio di Graichen, suo uomo di fiducia, “ci sono delle crepe”, ha aggiunto.

