Attentato a Tel Aviv: i terroristi palestinesi rispondono all'operazione di Israele a Jenin

Un'auto ha travolto alcuni passanti: almeno sette i feriti. L'attentatore ucciso da un civile armato. Per i gruppi islamisti l'attacco "eroico" è "una risposta naturale al massacro in corso"

Sette persone sono rimaste ferite oggi a Tel Aviv, in un attacco che i gruppi terroristici di Hamas e Jihad islamica hanno definito come una risposta alle ultime operazioni militari israeliane.

Secondo le ricostruzioni della polizia, un uomo si è scagliato con la sua automobile contro alcuni passanti che camminavano fuori da un centro commerciale. Successivamente, sceso dal veicolo, ha tentato di pugnalarli con un coltello. L'autore dell'attacco è stato ucciso da un civile armato, come hanno confermato le forze dell'ordine alla Bbc. L'attentatore è stato immediatamente identificato come Hassin Halilah, un giovane palestinese di 23 anni residente a Hebron, in Cisgiordania, entrato in territorio israeliano grazie a un permesso sanitario.

Gli ufficiali hanno confermato che il sospetto stava guidando un veicolo che viaggiava da sud a nord su Pinchas Rosen Street a Tel Aviv, quando "ha urtato i pedoni in piedi nel centro commerciale ed è uscito dal veicolo per pugnalare i civili con un oggetto appuntito".

Le vittime sono state portate negli ospedali Beilinson e Ichilov, secondo i funzionari medici, e i servizi di emergenza sono attualmente sul posto.

Il portavoce di Hamas, Muhammad Hamadeh, dice che l'attacco "eroico" a Tel Aviv fa parte di "una risposta naturale al massacro in corso del nostro popolo e una legittima autodifesa contro la violazione di tutte le norme umane da parte dell'occupazione [israeliana]. L'occupante deve prepararsi a contare i suoi morti e feriti, perché il sangue dei nostri figli non è a buon mercato".

Khaled Al-Batsh, del gruppo della Jihad islamica palestinese, ha affermato che l'attentato "è la prima risposta della resistenza a ciò che sta accadendo a Jenin".

Nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, l’esercito israeliano ha avviato una massiccia operazione militare con più di mille soldati per depotenziare il terrorismo palestinese. Qui abbiamo raccontato cosa sta succendo.

