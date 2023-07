Israele avvia un'operazione massiccia a Jenin

Poco dopo l’una di notte l’esercito israeliano ha avviato una massiccia operazione militare nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. L’operazione è potente per il numero di uomini dispiegati – sono coinvolti più di mille soldati – per l’intensità e anche per l’obiettivo vitale: depotenziare il terrorismo a Jenin. L’operazione è iniziata con una serie di attacchi aerei contro quelle che Gerusalemme ha definito “infrastrutture del terrore”, inclusa una stanza utilizzata da vari gruppi armati della città. Secondo i palestinesi, sono morte otto persone e almeno ventisette sono ferite. I media israeliani hanno identificato le vittime come membri di gruppi armati che operavano nella città e preparavano attentati contro Israele. Dopo l’attacco iniziale, sono continuate le incursioni con i droni che hanno colpito anche depositi e fabbriche di armi, questo è stato un elemento di novità perché era da anni che Gerusalemme non ricorreva all’utilizzo dei droni in Cisgiordania. Gli scontri sono stati anche sul terreno, i soldati sono entrati con mezzi corazzati, e ci sono stati scambi di colpi di arma da fuoco tra l’esercito israeliano e milizie palestinesi, gli scontri più forti sono stati attorno alla moschea di Jenin, dove i soldati israeliani sono riusciti a localizzare e neutralizzare due depositi di esplosivo grazie all’aiuto dello Shin Bet. Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha detto che gli attacchi hanno “inferto un duro colpo alle organizzazioni terroristiche” e ha definito “impressionanti” i risultati raggiunti. In molti hanno definito l’operazione a Jenin come la più grande degli ultimi vent’anni, lo stesso esercito l’ha definita su vasta scala con l’obiettivo di “contrastare il terrorismo”. Gli attacchi si sono concentrati sul campo profughi della città, dove la densità abitativa è molto alta, le persone che abitano in mezzo chilometro quadrato sono 14 mila e il campo di Jenin è il rifugio di centinaia di terroristi del Jihad islamico e di Hamas. I due gruppi armati hanno aumentato la pressione dei loro attacchi e Israele registra da tempo un coordinamento maggiore e ritiene che la regia sia dell’Iran.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE