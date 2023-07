Una croce rosso sangue. La storia difficile dell'organizzazione umanitaria

Sparare sulla Croce Rossa: nel momento in cui la macabra iperbole sta diventando sempre più una terrificante realtà, è forse doveroso ricordare come l’Italia non solo è all’origine della stessa organizzazione umanitaria, ma fu purtroppo pioniera anche in questo tipo di attacchi. Il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, la più grande organizzazione di questo tipo al mondo con i suoi 115 milioni di volontari e le 192 società nazionali che vi aderiscono, fu infatti ispirato allo svizzero Jean Henry Dunant proprio dal terribile spettacolo della disorganizzazione con cui furono portati i soccorsi ai feriti durante la battaglia di Solferino e San Martino del 24 giugno 1859, durante la Seconda guerra di indipendenza. Ma fu poi proprio l’Italia fascista a sparare sulla Croce Rossa. Anzi, a bombardarla: il 30 dicembre 1935, quando la Regia Aeronautica lanciò 107 bombe all’iprite su un ospedale della Croce Rossa svedese a Dolo, in Etiopia. Vennero distrutte tutte le tende e le attrezzature mediche; morirono due svedesi e tra i 18 e i 28 etiopi, mentre un terzo svedese fu ferito.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE