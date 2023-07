L'ironia di Victoria Amelina, uccisa dai missili russi

Il festival della letteratura di New York, lo chiamava. New York nel Donbas, vicino al fronte. La scrittrice che raccontava i crimini russi e voleva riempire l’Ucraina di libri e risate

Victoria Amelina, trentasette anni, scrittrice e poeta ucraina premiata e tradotta all’estero, aveva vinto una borsa di studio della Columbia University a Parigi e si sarebbe trasferita lì in autunno con suo figlio di dodici anni, in un piccolo appartamento che guarda Montmartre. Era felice, ma le dispiaceva lasciare l’Ucraina. Il figlio vive in Polonia dall’inizio della guerra, al sicuro, lei lo vedeva poco perché al sicuro non c’è mai stata. Però l’estate scorsa l’ha portato a Venezia a vedere le gondole, ha raccontato la sua amica Yaryna Grusha in un articolo su Linkiesta.