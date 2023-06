Viaggio con la Decima brigata a tu per tu con la controffensiva ucraina

“Quelli della Wagner non sono umani. Gli spari addosso e non si scompongono”, ci dice un soldato dell'esercito di Kyiv a nord di Bakhmut, a meno di due chilometri dalla fila di alberi dove si nascondono i russi

Nord di Bakhmut, dalla nostra inviata. Meno di due chilometri di prato verde brillante separano le posizioni della Decima brigata dell’esercito ucraino dalla fila di alberi dove si nascondono i russi. Quando tra le foglie scure si vedono delle piccole scintille è meglio abbassare la testa entro tre secondi. Tutti gli otto uomini che tengono questa posizione hanno combattuto a Soledar che, se ti alzi in piedi, puoi vedere sull’altura di fronte. Soledar è la città gemella di Bakhmut presa dai russi a gennaio, una battaglia in cui i due eserciti erano talmente vicini che alcuni dei loro compagni hanno ucciso oppure sono stati uccisi a pugnalate. Quale brigata russa pregate di non trovarvi di fronte? “La Wagner. Quelli che abbiamo conosciuto a Bakhmut mentre spari contro di loro non si scompongono, crollano a terra soltanto quelli che hai ucciso e gli altri continuano a venire verso di te come gli zombi. Devono essere drogati perché anche al combattente più abile viene da abbassare la testa quando esplode qualcosa a un metro di distanza, loro restano immobili”, dice Buba, il più esperto del gruppo.