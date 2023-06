L'Ue ha uno strumento forte contro Putin e la Russia

L’Unione europea oggi ha adottato formalmente l’undicesimo pacchetto di sanzioni, oltre alle solite misure contro la Russia e i suoi oligarchi, contiene una novità importante. La Commissione e i ventisette stati membri si sono dati la possibilità di colpire i paesi terzi che aiutano la Russia a eludere le sanzioni, contribuendo al suo sforzo di guerra contro l’Ucraina. Da sei mesi, gli occidentali si sono accorti che paesi come il Kazakistan, gli Emirati Arabi Uniti, l’Armenia o la Turchia sono diventati piattaforme per le triangolazioni delle merci che la Russia non può più importare dall’Ue. Semiconduttori, droni, telecamere a raggi infrarossi, componenti per la fabbricazione di fucili o carri armati: i dati doganali mostrano un forte aumento delle esportazioni dall’Ue verso questi paesi terzi, che a loro volta riesportano verso la Russia. L’Ue ha provato a reagire con le buone. A dicembre ha nominato un inviato speciale sulle sanzioni, David O’Sullivan, che ha fatto il giro delle capitali per convincere i paesi terzi a collaborare. I risultati sono limitati.

