L'establishment russo discute l'effetto di un “attacco preventivo” con armi nucleari tattiche

Per il falco Karaganov il first strike è “una soluzione difficile necessaria”, per Timofeev sarebbe “una catastrofe per la Russia”. In tutti c'è consapevolezza di una guerra andata storta: l'Ucraina per Mosca è una "ferita sanguinante"

Pochi giorni fa aveva definito “totalmente irresponsabile” la decisione della Russia di dispiegare armi nucleari in Belorussia, ora Joe Biden sostiene che la possibilità che Vladimir Putin le usi “è reale”. “Quando circa due anni fa sono venuto qui a dire che ero preoccupato per il prosciugamento del fiume Colorado, tutti mi hanno guardato come se fossi pazzo – ha detto il presidente degli Stati Uniti incontrando un gruppo di donatori in California – Mi hanno guardato come quando ho detto che mi preoccupo che Putin usi armi nucleari tattiche. E’ reale”. Sul tema, durante il Forum economico di San Pietroburgo, a un’esplicita domanda sull’utilizzo di ordigni tattici Putin aveva risposto che “questo uso di armi nucleari è certamente teoricamente possibile” qualora ci fosse una “minaccia alla nostra integrità territoriale, indipendenza e sovranità, all’esistenza dello stato russo”, per poi specificare che la Russia “non ha un tale bisogno” e che non intende “spaventare il mondo intero”.