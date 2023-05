Il ministro francese Le Maire aiuta l'Italia sulle auto green

Nel giorno in cui inaugura in Francia la gigafactory per costruire batterie per l’industria automobilistica , Bruno Le Maire, ministro dell’Economia francese, chiede anche all’Europa di non insistere con norme troppo severe per il nuovo motore Euro 7. L’industria automobilistica europea si lamenta infatti per gli standard di emissione contenuti nel regolamento proposto che costano miliardi senza ottenere miglioramenti sostanziali. Non potete chiedere di investire sull’elettrico e contemporaneamente chiedere di spendere cifre enormi sui motori termici è in sostanza il ragionamento. Per standard che Stati Uniti e Cina si guardano bene dall’imporre alla loro industria.

