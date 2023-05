Storiaccia all'Onu. L'Iran (con 582 esecuzioni) eletto a capo del Forum sociale per i diritti umani

Giusto in tempo, si direbbe, visto che l’Iran ha appena impiccato Yousef Mehrad e Sadrollah Fazeli Zare per aver usato i social media per criticare la religione

La Repubblica islamica dell’Iran è stata eletta alla presidenza del Forum sociale del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Il tema di quest’anno è la tecnologia e la promozione dei diritti umani. Giusto in tempo, si direbbe, visto che l’Iran ha appena impiccato Yousef Mehrad e Sadrollah Fazeli Zare per aver usato i social media per criticare la religione.