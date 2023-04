Un omicidio politico e una strana contestazione a distanza ravvicinata in Iran

La Guida suprema Ali Khamenei è sul palco e sta parlando dell’importanza di mostrarsi uniti all’esterno e quindi di non tenere un referendum che “polarizzerebbe la società iraniana” quando, da un poltrona in terza fila centrale, si alza un ragazzo che lo guarda negli occhi e gli chiede: “Come facciamo a fidarci, dov’è la trasparenza delle autorità in un paese dove ogni giorno succede qualcosa di grave alle persone?”. E’ una scena inaudita, in Iran le contestazioni non sono insolite ma non capitano mai a pochi metri dal leader. Il dibattito imprevisto avviene in un centro congressi di Teheran e il pubblico è di studenti universitari bassiji, quelli a cui da trent’anni è stato affidato il compito di combattere la jang-e narm, la guerra culturale “contro le influenze straniere” per indottrinare gli altri giovani e difendere i valori della rivoluzione islamica. I controlli sui partecipanti a questo genere di eventi sono strettissimi e la contestazione ha tre possibili spiegazioni: il dissenso è arrivato così lontano da contagiare anche qualcuno nel nucleo dei più fedeli, si tratta di una recita oppure i controlli non funzionano più alla perfezione perché la macchina della repressione è sovraccarica.

