Le forche di Allah. Così i mullah hanno inondato di sangue l'Iran

L’islam dormiva, sembrava una religione morta. Nel 1979 l’Enciclopedia Einaudi non aveva neanche una voce sull’islam. Poi venne un imam con il turbante nero dei discendenti del Profeta che lo avrebbe risvegliato con la cupidigia dell’apocalisse e un bagno di sangue permanente. Fu l’Iran, con Salman Rushdie, a indicare per primo uno scrittore da uccidere a causa delle sue critiche all’islam. Fu l’Iran a fare dell’hijab un sigillo dell’islam politico da esportare in tutto il mondo. Fu l’Iran a lanciare l’idea di colpire le comunità ebraiche nel mondo (gli attacchi di Buenos Aires). Fu l’Iran a elevare la negazione dell’Olocausto a politica di stato. Fu l’Iran nel 1983 a introdurre la bomba umana in medio oriente.

