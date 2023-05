Russia in rosso: dimezzate le entrate petrolifere, sale il deficit

La situazione dell’economia russa non è di semplice interpretazione. Nelle previsioni per il 2023 c’è una crescita del pil, che è dello 0,7% secondo il Fmi e dell’1,2% secondo il governo russo, ma i dati reali sono tutt’altro che positivi. Secondo le cifre diffuse dal ministero delle Finanze russo, nel primo quadrimestre dell’anno sono crollate le entrate dalla vendita di idrocarburi (sotto la pressione delle sanzioni), sono aumentate le spese (a causa della guerra in Ucraina) e il deficit è esploso: il disavanzo federale da gennaio ad aprile ha raggiunto i 3.424 miliardi di rubli (oltre 45 miliardi di dollari), che supera abbondantemente l’obiettivo per l’intero anno fissato nella legge di Bilancio pari a 2.925 miliardi di rubli.

