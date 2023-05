L'economia russa è in ripresa, servono sanzioni più incisive

Secondo le previsioni di Izvestia, uno dei quotidiani russi più diffusi, nel 2023 il pil crescerà dello 0,9 per cento: uno scenario più ottimistico di quello del Fmi (+0,7 per cento) e più pessimista di quello del ministero dell’Economia russo (+1,2 per cento). La ripresa dovrebbe essere sostenuta dalla domanda interna e dal riorientamento delle esportazioni in Cina e India.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE