Le stime del Fmi sul pil russo sono incoerenti e rafforzano la propaganda di Putin

Il Fondo monetario internazionale prevede una crescita dello 0,7 per cento. Per paradosso il Cremlino è molto meno ottimista. Perché ci sono buone ragione per dubitare di una crescita russa: le stime dell'Ocse, della Banca mondiale e della Banca centrale russa

Il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede per la Russia una crescita dello 0,7 per cento, in aumento di 0,4 punti rispetto alla previsione di gennaio, prospettando una performance superiore a molti paesi europei. La previsione fornisce supporto al racconto di Vladimir Putin, che martedì si era rallegrato per i dati interni che indicano il “rafforzamento delle tendenze positive” dell’economia russa. Il paradosso è che il Cremlino, che prevedeva per il 2023 una recessione dello 0,8 per cento, ora stima un +0,1-0,2 per cento: quindi le previsioni del Fmi sono di gran lunga più ottimistiche di quelle delle autorità russe.