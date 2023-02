L'industria militare tiene su il pil della Russia, ma l'economia si è deteriorata

Le previsioni del Fondo monetario internazionale hanno rivisto al rialzo le prospettive di crescita della Russia. Dopo il -2,2 per cento del 2022, quest’anno il pil russo crescerà dello 0,3 per cento, seguito da un’espansione del 2,1 per cento nel 2024. Le nuove stime sono state accolte con favore da Mosca e hanno fatto la gioia di chi in Italia desiderava un argomento per dire “le sanzioni non funzionano” (e quindi sono inutili). La realtà è più complicata di così. La Russia ha effettivamente dimostrato una grande capacità di reagire alla pressione sanzionatoria. Le sapienti manovre di politica monetaria della Banca centrale russa diretta da Elvira Nabiullina hanno scongiurato un crollo verticale dell’economia, mentre il sistema delle importazioni parallele ha permesso ad alcuni settori di evitare la paralisi. Ma questo non significa che l’economia russa sta attraversando la crisi di un’economia qualsiasi. A tenere a galla l’industria è l’aumento della produzione militare, che sta compensando una parte dei danni inflitti dalle sanzioni e dalle conseguenze dell’invasione dell’Ucraina. La Russia si sta trasformando in un’economia di guerra e per la guerra, al servizio dello stato.

