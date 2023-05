Scholz al Parlamento europeo porta un'alternativa a Macron

L'Europa geopolitica del cancelliere tedesco ha più probabilità di incontrare il consenso degli altri stati membri, in particolare a nord ed est, rispetto alla sovranità europea del presidente francese. Il discorso in onore della dichiarazione Schuman del 1950 che diede origine al progetto comunitario

Bruxelles. Davanti al Parlamento europeo oggi Olaf Scholz si è presentato come l'alternativa a Emmanuel Macron sulla direzione che deve imboccare l'Unione europea dopo la guerra della Russia contro l'Ucraina. Sì, l'Ue deve diventare geopolitica. Sì, deve rafforzare la difesa europea. Sì, deve fare riforme istituzionali per adeguarsi ai futuri allargamenti, abolendo l'unanimità in politica estera e sul fisco. Ma “l'Europa deve essere aperta al mondo” e “spalancare le porte al futuro, senza se e senza ma”, ha detto il cancelliere tedesco, lanciando un avvertimento sui rischi di una “visione eurocentrica” e di “chi accarezza con nostalgia il sogno di una superpotenza europea”. Dagli accordi commerciali alla revisione del Patto di stabilità, dal posizionamento nel conflitto tra Stati Uniti e Cina all'allargamento ai Balcani e all'Ucraina, Scholz non è intenzionato a farsi incantare dalle sirene di Macron.