I pericoli che Scholz non vede nell'accordo con la Cina ad Amburgo

Berlino. Ieri il caso della Banca Warburg, oggi quello di Tollerort: Amburgo continua a inseguire il suo concittadino Olaf Scholz nella capitale tedesca, presentandogli nuove grane: Tollerort, uno dei terminal del grande porto anseatico. Cosco, il gigante cinese del trasporto marittimo controllato del governo di Pechino, vorrebbe concludere l’accordo siglato con la città per rilevare una quota della struttura. Era stata la Hamburger Hafen und Logistik AG (Hhla) a stabilire che i cinesi avrebbero rilevato il 35 per cento del terminal. L’attacco russo in Ucraina ha poi però rilanciato il tema della dipendenza (dal gas russo o dai traffici con la Cina). E lo scorso 31 ottobre il governo decise che Cosco avrebbe acquistato solo il 24,9 per cento di Tollerort. Poi tutto si è fermato. “La Cina è di gran lunga il più grande partner commerciale della Germania. Noi e il porto aspettiamo da 18 mesi l’ok finale a questa transazione”, ha recentemente detto in conferenza stampa Angela Titzrath, presidente di Hhla. Titzrath non ha però menzionato che a metà aprile l’agenzia governativa per la sicurezza informatica (Bsi) ha riclassificato quel terminal come “infrastruttura critica”, perché un’interruzione dei flussi commerciali su quelle banchine metterebbe in pericolo l’approvvigionamento della popolazione.

