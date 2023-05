Alle elezioni locali inglesi perdono solo i Tory. Il riallineamento dopo la stagione degli abbagli

Milano. Hanno perso solo i Tory, alle elezioni locali in Inghilterra di giovedì, hanno vinto il Labour, i Lib-dem, i Verdi, i candidati indipendenti, e l’unica consolazione per il premier conservatore britannico, Rishi Sunak, al suo primo test elettorale, è che lo sapeva già, quindi forse è più o meno pronto alla gestione della sconfitta. Si tratta di capirne le proporzioni e di studiare come si sono spostati i voti, ma non c’era rilevazione prima del voto che non indicasse un esito poco felice per i Tory. Il Labour che è in ascesa – anche perché il collasso di Jeremy Corbyn nel 2019 ha abbassato di molto le aspettative – ma non sembra avere la forza schiacciante di qualche mese fa.

