Dagli “e-gate” a Horizon: i passi di Londra per farsi più vicina all'Ue

Bruxelles. Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, sembra intenzionato a fare un altro piccolo passo per far rientrare il Regno Unito nei meccanismi di cooperazione dell’Unione europea per riparare i danni provocati dalla Brexit. Dopo le polemiche sulle lunghe code a Dover e Calais per i turisti che hanno trascorso le loro vacanze di Pasqua sul continente, il governo Sunak vorrebbe negoziare con Bruxelles un accordo per permettere ai cittadini con passaporto britannico di usare gli “e-gate” (i portali elettronici) per entrare e uscire dall’Ue. Secondo Bloomberg, i diplomatici britannici avrebbero già sollevato informalmente la questione con le loro controparti europee. Sunak sarebbe intenzionato a discuterne con la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, al vertice del G7 che si terrà in Giappone a maggio. Dopo i turbolenti anni di Boris Johnson e la breve (ma altrettanto turbolenta) parentesi di Liz Truss, i due hanno costruito un rapporto pragmatico. L’intesa raggiunta il 27 febbraio da Sunak e von der Leyen sul “Windsor Framework” – le misure per mettere in opera il Protocollo irlandese dell’accordo Brexit, eliminando una serie di problemi per l’Irlanda del nord – ha aperto la strada ad altre forme di cooperazione. Londra e Bruxelles hanno iniziato a negoziare il ritorno del Regno Unito in Horizon, il programma di ricerca dell’Ue da quasi 100 miliardi di euro. Lunedì a Ostenda il Regno Unito si è unito a Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Irlanda, Lussemburgo, Danimarca e Norvegia per un summit nel quale è stato lanciato un enorme progetto europeo di sviluppo dell’eolico offshore.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE